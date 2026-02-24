Rua no bairro Floresta, em Porto Alegre, é entregue com qualificação urbana

Dois atos públicos na manhã desta quarta-feira, 25 de fevereiro, terão como palco a rua Almirante Tamandaré, perto da esquina com a rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre. Um será a oficialização, por parte da prefeitura, do decreto que regulamenta a Lei Complementar nº 960/2022, chamada na época de “Plano Diretor do 4º Distrito”, e institui o Escritório de Gestão e Monitoramento – ou Escritório +4D.