Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 19 de Fevereiro de 2026 às 13:08

Tarifa do transporte por lotação em Porto Alegre não terá reajuste; confira valor

Permissionários do serviço de lotação em Porto Alegre não pediram aumento da tarifa

BRENO BAUER/JC
A passagem do transporte público de Porto Alegre tem novo valor a partir desta quinta-feira, 19 de fevereiro. O preço agora é de R$ 5,30, mantendo o desconto de 50%  na integração.

