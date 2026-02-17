Conselho do Plano Diretor retoma reuniões com análise de projeto no terreno do IPA

Apto a ser votado desde julho de 2025, mas com o trâmite na prefeitura parado desde então devido à suspensão das reuniões do Conselho do Plano Diretor, o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para o empreendimento da Cyrela no terreno do antigo IPA poderá ser votado na próxima semana. Trata-se de um conjunto de cinco prédios de 25 andares cada (75 metros de altura) que serão erguidos na parte alta do terreno em Porto Alegre.