Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 17 de Fevereiro de 2026 às 20:00

Plano Clima brasileiro é publicado em formato de guia

RS sofre com extremos climáticos tanto pela estiagem (foto em Bagé em outubro de 2025) quanto pelo excesso de chuva

Fábio Pozzebom/Agência Brasil/JC
“O planejamento de ações de adaptação e mitigação climática deve figurar entre as prioridades das políticas públicas do país”, diz um trecho do Sumário Executivo do Plano Clima, elaborado pelo governo federal e publicado no início do mês. O documento é alusivo ao Plano Clima, que define metas a serem alcançadas até 2035 na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aponta caminhos para a adaptação aos impactos das mudanças climáticas, consequência direta do aquecimento global, já enfrentados pela sociedade e que tendem a ser mais intensos nos próximos anos.

