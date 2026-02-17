Plano Clima brasileiro é publicado em formato de guia

“O planejamento de ações de adaptação e mitigação climática deve figurar entre as prioridades das políticas públicas do país”, diz um trecho do Sumário Executivo do Plano Clima, elaborado pelo governo federal e publicado no início do mês. O documento é alusivo ao Plano Clima, que define metas a serem alcançadas até 2035 na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aponta caminhos para a adaptação aos impactos das mudanças climáticas, consequência direta do aquecimento global, já enfrentados pela sociedade e que tendem a ser mais intensos nos próximos anos.