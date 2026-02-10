Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Publicada em 10 de Fevereiro de 2026 às 22:01

Plano Diretor de Porto Alegre já pode ser votado

Projeto tramita no Legislativo da Capital desde setembro

/Ederson Nunes/CMPA
O Plano Diretor de Porto Alegre avançou mais um passo no debate legislativo e está apto a ser apreciado pelos vereadores. Na segunda-feira, 9 de fevereiro, ocorreu a segunda sessão de pauta, exigência do Regimento Interno da Câmara para levar a proposta a plenário – a primeira foi em 15 de dezembro. Os discursos na tribuna foram relatados em matéria.

