Plano Diretor de Porto Alegre já pode ser votado

O Plano Diretor de Porto Alegre avançou mais um passo no debate legislativo e está apto a ser apreciado pelos vereadores. Na segunda-feira, 9 de fevereiro, ocorreu a segunda sessão de pauta, exigência do Regimento Interno da Câmara para levar a proposta a plenário – a primeira foi em 15 de dezembro. Os discursos na tribuna foram relatados em matéria.