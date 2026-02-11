Palácio Piratini adota Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Pela primeira vez na história, o Palácio Piratini passou a contar com um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que estabelece procedimentos para o manejo adequado dos resíduos. A empresa escolhida por meio de processo licitatório para elaboração e implementação foi a Botanismo Soluções Ambientais. As informações são da assessoria de comunicação da empresa.