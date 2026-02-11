Turma de MBA abordará o urbanismo estratégico e gestão dinâmica das cidades

Com aulas iniciando no próximo mês de março, a 6ª turma de MBA Cidades Responsivas terá como foco profissionais do ramo de arquitetura que buscam ter protagonismo na transformação das cidades no século 21. Com duração de 12 meses e carga horária de 360 horas, as aulas são distribuídas no formato on-line e síncronas.