Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Publicada em 04 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Tribunal de Contas reverte liminar do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre em favor do governo

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) reverteu, nesta terça-feira, 3, a medida cautelar que suspendia as atividades do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre (CMDUA, na sigla usada pela prefeitura). A informação foi repassada à Coluna pela prefeitura, mas o despacho do tribunal ainda não estava disponível até o fechamento desta edição.

