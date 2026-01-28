Projeto 'Nova Ipiranga', em Porto Alegre, é estimado em R$ 1,7 bilhão

A recuperação ambiental do arroio Dilúvio, com tratamento de esgoto, drenagem e qualificação urbana do entorno são os objetivos pretendidos pela prefeitura de Porto Alegre com o projeto Nova Ipiranga, apresentado nesta quarta-feira, 28 de janeiro, em audiência pública - o prefeito Sebastião Melo (MDB) participou da abertura dos trabalhos. Para que isso aconteça, pretende realizar uma operação urbana consorciada, instrumento urbanístico que usa os recursos que vêm de investimentos privados na região (venda de potencial construtivo, IPTU e ITBI) para aplicar na qualificação de projetos específicos na mesma região.