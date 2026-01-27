Prefeitura de Porto Alegre apresentará proposta para a avenida Ipiranga; confira os links

Operação Urbana Consorciada (OUC) pode ser entendida como sinônimo de grandes projetos urbanos, que provocam uma mudança significativa na paisagem e na rotina de onde são realizados. Enquanto o Plano Diretor deve planejar o território como um todo, a OUC pode fazer o recorte de uma área específica buscando atingir objetivos locais, ainda articulados à proposta geral do planejamento da cidade. Para isso, pode flexibilizar padrões construtivos, comercializando índices ou outros instrumentos urbanísticos.