Casa ícone do modernismo será incorporada a lançamento na Capital

O Casa Bastian, novo empreendimentos da ABF Developments, chega ao Menino Deus preservando a identidade do bairro e dialogando com o entorno. No endereço, na esquina com a avenida Praia de Belas, duas casas históricas serão mantidas. A notícia foi antecipada em junho passado por Patrícia Comunello na coluna Minuto Varejo. O lançamento do empreendimento será na próxima terça-feira, dia 27 de janeiro.