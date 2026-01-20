Porto Alegre,

Publicada em 20 de Janeiro de 2026 às 21:00

Casa ícone do modernismo será incorporada a lançamento na Capital

Casa Bastian preservará imóvel projetado por Fernando Corona e Carlos Fayet

Casa Bastian preservará imóvel projetado por Fernando Corona e Carlos Fayet

/TÂNIA MEINERZ/JC
O Casa Bastian, novo empreendimentos da ABF Developments, chega ao Menino Deus preservando a identidade do bairro e dialogando com o entorno. No endereço, na esquina com a avenida Praia de Belas, duas casas históricas serão mantidas. A notícia foi antecipada em junho passado por Patrícia Comunello na coluna Minuto Varejo. O lançamento do empreendimento será na próxima terça-feira, dia 27 de janeiro.

