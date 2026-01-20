Projetos com qualificação urbana são aposta da ABF em Porto Alegre

Projetos imobiliários, especialmente em áreas consolidadas e desafiadoras da cidade, precisam extrapolar o perímetro do lote e “olhar para fora do tapume” – essa é a premissa da ABF Developments nos seus empreendimentos, conta Eduardo Fonseca, CEO da empresa. A aposta, continua ele, é combinar empreendimentos imobiliários, melhorias urbanas estruturantes e soluções ambientais integradas.