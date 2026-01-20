Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 20 de Janeiro de 2026 às 20:36

Projetos com qualificação urbana são aposta da ABF em Porto Alegre

CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca detalhou projetos

CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca detalhou projetos

Projetos imobiliários, especialmente em áreas consolidadas e desafiadoras da cidade, precisam extrapolar o perímetro do lote e “olhar para fora do tapume” – essa é a premissa da ABF Developments nos seus empreendimentos, conta Eduardo Fonseca, CEO da empresa. A aposta, continua ele, é combinar empreendimentos imobiliários, melhorias urbanas estruturantes e soluções ambientais integradas.

