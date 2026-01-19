Edital seleciona arquitetos e urbanistas para equipe de preservação do patrimônio em Santa Tereza

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) publicou o edital de chamamento público para a seleção de três profissionais que irão compor a equipe técnica do Escritório Público de Assistência Técnica voltado à preservação do Patrimônio Cultural no município de Santa Tereza, na Serra gaúcha. A iniciativa, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tem como foco a reconstrução e a conservação preventiva de imóveis localizados no conjunto urbano tombado do município.