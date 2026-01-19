Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 19 de Janeiro de 2026 às 22:29

Edital seleciona arquitetos e urbanistas para equipe de preservação do patrimônio em Santa Tereza

Núcleo urbano da cidade na Serra gaúcha é tombado pelo Iphan desde 2012

Núcleo urbano da cidade na Serra gaúcha é tombado pelo Iphan desde 2012

Prefeitura de Santa Tereza/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
JC
JC
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) publicou o edital de chamamento público para a seleção de três profissionais que irão compor a equipe técnica do Escritório Público de Assistência Técnica voltado à preservação do Patrimônio Cultural no município de Santa Tereza, na Serra gaúcha. A iniciativa, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tem como foco a reconstrução e a conservação preventiva de imóveis localizados no conjunto urbano tombado do município.

Notícias relacionadas