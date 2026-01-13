Como a pauta ambiental aparece no acordo entre Mercosul e União Europeia

Empenho em promover o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, implementar e atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), contribuir para a proteção, a conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais, permanecer como parte no acordo de Paris: estes são alguns termos e conceitos que constam no Acordo de Parceria entre a União Europeia e o Mercosul, aprovado pela UE na sexta-feira passada. Passados 25 anos do início das tratativas, temas relacionados à preservação ambiental e a crise climática se fazem presente e demonstram a importância desta agenda para os países envolvidos, em especial pela exigência vinda de países do velho continente.