Publicada em 13 de Janeiro de 2026 às 19:36

Como a pauta ambiental aparece no acordo entre Mercosul e União Europeia

Bandeiras de Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, países integrantes da formação original do bloco sul-americano

Isac Nóbrega/PR/JC
Empenho em promover o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, implementar e atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), contribuir para a proteção, a conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais, permanecer como parte no acordo de Paris: estes são alguns termos e conceitos que constam no Acordo de Parceria entre a União Europeia e o Mercosul, aprovado pela UE na sexta-feira passada. Passados 25 anos do início das tratativas, temas relacionados à preservação ambiental e a crise climática se fazem presente e demonstram a importância desta agenda para os países envolvidos, em especial pela exigência vinda de países do velho continente.

