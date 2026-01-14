Defesa Civil do Rio Grande do Sul adota padrão visual inclusivo nas comunicações de riscos

O sistema ColorADD, também conhecido como código das cores, é um conjunto de símbolos que traduz as cores de forma acessível, permitindo especialmente que pessoas com algum tipo de daltonismo consigam identificá-las com facilidade. Estes símbolos estão sendo adotados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul desde sexta-feira passada, após o governo estadual adquirir a licença para implementar a tradução de cores na emissão de avisos e alertas. Conforme divulgação da Defesa Civil, no Brasil, 8,25 milhões de pessoas possuem algum tipo de daltonismo; no RS são 422 mil pessoas.