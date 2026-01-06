Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 06 de Janeiro de 2026 às 20:12

Melo fala em lei específica para imóveis abandonados em Porto Alegre

Ideia do prefeito Sebastião Melo é cobrar proprietários que não dão uso a imóveis e terrenos

Bruna Suptitz/JC
Bruna Suptitz
Um dos problemas que o prefeito Sebastião Melo diz ter identificado na cidade são os prédios ou terrenos abandonados, que impactam negativamente na segurança do entorno onde estão localizados. Como medida para enfrentar essa situação, disse que “vamos mandar uma lei, ou construir com vocês (vereadores) uma lei, pra quem abandonar prédio nós vamos botar no IPTU e mandar a conta pra cada um, porque não é possível continuar desse jeito”.

