Moisés Barboza sinaliza presidência moderada na Câmara de Porto Alegre

“Ninguém vai cercear o direito de nenhum vereador ou vereadora defender o que pensa sobre o Plano Diretor e outras pautas”, declarou o novo presidente da Câmara de Porto Alegre, vereador Moisés Barboza (PSDB), em seu discurso na cerimônia de posse, na segunda-feira. Ele destacou os projetos sobre as regras do planejamento urbano como um dos temas importantes deste ano. E, diferente da gestão que encerrou, a tendência é que o clima no plenário e nas galerias seja mais plural.