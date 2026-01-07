Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 07 de Janeiro de 2026 às 00:25

Moisés Barboza sinaliza presidência moderada na Câmara de Porto Alegre

Vereador Moisés Barboza (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2026

Vereador Moisés Barboza (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2026

Fernando Antunes/CMPA/Divulgação/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
“Ninguém vai cercear o direito de nenhum vereador ou vereadora defender o que pensa sobre o Plano Diretor e outras pautas”, declarou o novo presidente da Câmara de Porto Alegre, vereador Moisés Barboza (PSDB), em seu discurso na cerimônia de posse, na segunda-feira. Ele destacou os projetos sobre as regras do planejamento urbano como um dos temas importantes deste ano. E, diferente da gestão que encerrou, a tendência é que o clima no plenário e nas galerias seja mais plural.

Notícias relacionadas