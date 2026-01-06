‘Quem dita política pública foi eleito pelo povo’, diz Melo em recado ao Tribunal de Contas

Em seu discurso durante a posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre para o ano de 2026, o prefeito Sebastião Melo (MDB) passou um recado direto ao citar o Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS) “e tantos outros órgãos” ao dizer que “quem dita política pública foi eleito pelo povo”. No fim do ano que passou, o órgão de controle acolheu novos questionamentos feitos pelo Ministério Público (MP) de Contas sobre a legalidade do trâmite do Plano Diretor, o que coloca em risco a sua apreciação no retorno do recesso parlamentar, em fevereiro.