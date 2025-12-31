Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Publicada em 31 de Dezembro de 2025 às 00:25

Pautas com impacto na política urbana da Capital em 2025

Prédios no Centro podem ter até 130 metros de altura; novo limite para outros bairros depende da Luos

Prédios no Centro podem ter até 130 metros de altura; novo limite para outros bairros depende da Luos

Em 2025, a pauta urbana em Porto Alegre foi marcada por temas que projetam como deverá ser conduzido o planejamento da cidade nos próximos anos e até mesmo décadas. A revisão do Plano Diretor avançou, passou por audiência pública e chegou à Câmara. Paralelo a isso, outras medidas adotadas pelo governo Sebastião Melo (MDB) impactam regras para a construção civil. Confira os temas que tiveram destaque na cobertura do Jornal do Comércio e como devem seguir na pauta no próximo ano.

