Arquiteto e urbanista Alberto Fedosow Cabral morre aos 80 anos

Faleceu no dia 26 de dezembro, em Porto Alegre, o arquiteto e urbanista Alberto Fedosow Cabral, um dos fundadores e ex-presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul (Asbea-RS, 1999 – 2000). Cabral também foi um dos fundadores e integrou a primeira gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS).