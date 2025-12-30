Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 30 de Dezembro de 2025 às 10:42

Mutirões recolheram mais de duas mil toneladas de resíduos em Porto Alegre neste ano

Locais escolhidos para os trabalhos integram a rotina operacional do DMLU

Locais escolhidos para os trabalhos integram a rotina operacional do DMLU

Julio Ferreira / PMPA/ Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Ao longo de 2025, os mutirões de limpeza promovidos pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) recolheram um total de 2.316 toneladas de resíduos em diferentes pontos de Porto Alegre. As ações, realizadas sempre aos domingos, começaram em 5 de janeiro e encerraram em 21 de dezembro, conforme a programação dos plantões das equipes regionais de limpeza. Os locais escolhidos para os trabalhos integram a rotina operacional do DMLU e têm como objetivo o reforço da conservação em áreas com focos crônicos de lixo, alvos de descarte irregular de resíduos. A remoção de focos em diferentes áreas da cidade está dividida em cinco setores. A cada final de semana, uma das regionais identifica um ponto crítico e escala o efetivo necessário para a execução dos serviços.

Notícias relacionadas