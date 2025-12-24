Mais um ano chega ao fim sem a votação do Plano Diretor de Porto Alegre

Fevereiro de 2026 é a nova previsão da prefeitura de Porto Alegre e da Câmara Municipal para colocar em votação o Plano Diretor de Porto Alegre. Os debates sobre revisar, que culminaram na elaboração de proposta para duas novas leis, estão em andamento na prefeitura desde 2019, mas foram impactadas por diversas interferências, ora por parte de setores da sociedade questionando o trâmite, ora por parte da própria prefeitura disposta a mudar o rumo.