Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 22 de Dezembro de 2025 às 18:10

Prédio com microapartamentos em Porto Alegre tem oferta de serviços e área aberta ao público

Soul República, no bairro Cidade Baixa, é um empreendimento da Tomasetto Engenharia

Soul República, no bairro Cidade Baixa, é um empreendimento da Tomasetto Engenharia

Victor Gyurkovitz/Divulgação/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
“Microapartamento” é o nome que se dá aos imóveis residenciais com pouca metragem – Porto Alegre tem unidades no mercado a partir de 17 metros quadrados. São semelhantes às antigas “kitnets”, mas menores que os apartamentos com só uma peça (além do banheiro) construídos no passado.

Notícias relacionadas