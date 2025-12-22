CAU/RS publica edital de seleção de profissionais para o programa Casa Saudável

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) publicou o edital para o processo seletivo de contratação de quatro arquitetos e urbanistas que irão integrar a equipe técnica do ATHIS Casa Saudável — iniciativa que insere profissionais da arquitetura diretamente nas equipes de Atenção Primária à Saúde.Fruto de uma parceria com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o programa consolida um modelo de atuação conjunta entre arquitetura e saúde: melhorar as condições de moradia para promover saúde, prevenir doenças e fortalecer o cuidado territorial.Os profissionais selecionados atuarão nas Unidades de Saúde da Família da região Norte e Nordeste de Porto Alegre, acompanhando famílias atendidas pelo SUS e desenvolvendo projetos e orientações técnicas para qualificar ambientes domésticos e seus entornos.O processo seletivo oferece 4 vagas para atuação no programa por 20 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 6.072,00 e ajuda de custo para deslocamento. As inscrições ocorrem de 5 a 16 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do CAU/RS. O processo inclui as etapas de habilitação, avaliação curricular e entrevista.