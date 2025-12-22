Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 22 de Dezembro de 2025 às 23:02

Prefeitura conclui na Lomba do Pinheiro a maior regularização fundiária de Porto Alegre

Regularização fundiária de Porto Alegre, realizada no loteamento Quinta do Portal, na Lomba do Pinheiro

Regularização fundiária de Porto Alegre, realizada no loteamento Quinta do Portal, na Lomba do Pinheiro

Igor Chaves/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A prefeitura de Porto Alegre anunciou que foram finalizados os trabalhos da maior regularização fundiária da capital gaúcha, realizada no loteamento Quinta do Portal, na Lomba do Pinheiro. A quinta e última entrega de matrículas a moradores do loteamento foi realizada nesta quarta-feira (17). 

Notícias relacionadas