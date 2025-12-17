DMLU renova contrato com cooperativas de cataadores e aumenta repasse para custeio

A renovação dos contratos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre com as cooperativas que formam as Unidades de Triagem (UTs), que recebem os resíduos recicláveis recolhidos pela Coleta Seletiva, prevê aumento do repasse para custeio, que passa do valor anual de R$ 1,77 milhão para R$ 3,7 milhões. O detalhamento dos valores foi na semana passada, quando também foi apresentado um manual que orientará a execução dos novos contratos firmados.