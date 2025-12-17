Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 17 de Dezembro de 2025 às 00:25

DMLU renova contrato com cooperativas de cataadores e aumenta repasse para custeio

Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
A renovação dos contratos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre com as cooperativas que formam as Unidades de Triagem (UTs), que recebem os resíduos recicláveis recolhidos pela Coleta Seletiva, prevê aumento do repasse para custeio, que passa do valor anual de R$ 1,77 milhão para R$ 3,7 milhões. O detalhamento dos valores foi na semana passada, quando também foi apresentado um manual que orientará a execução dos novos contratos firmados.

Notícias relacionadas