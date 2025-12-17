Audiência pública em janeiro tratará de projeto para Arroio Dilúvio

A Operação Urbana Consorciada da avenida Ipiranga (OUC Regenera Dilúvio) será discutida em duas audiências públicas no dia 28 de janeiro de 2026, quarta-feira. Pela manhã, a partir das 8h30, serão apresentadas e debatidas as propostas dos estudos urbanísticos, sociais, econômicos, jurídicos, ambientais e de mobilidade, além da minuta do Projeto de Lei que institui a OUC. À tarde, a partir das 14h, serão debatidos o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), necessários para o licenciamento prévio da operação.