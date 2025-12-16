MP de Contas pede ao TCE que suspenda trâmite do Plano Diretor na Câmara de Porto Alegre

Sem reuniões desde julho de 2024 por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre (CMDUA na sigla usada pela prefeitura e no processo) volta a motivar uma manifestação do Ministério Público (MP) de Contas. Um ano e meio atrás, liminar conquistada pelo MP de Contas havia apontado falhas na eleição para o colegiado. Agora, pede a suspensão do trâmite na Câmara Municipal dos dois projetos de lei que tratam do planejamento urbano da Capital até que a corte analise o mérito do caso.