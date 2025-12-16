Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 16 de Dezembro de 2025 às 19:54

Plano Diretor avança na Câmara de Porto Alegre, mas votação será em 2026

Mais de 518 emendas já foram apresentadas pelos vereadores aos projetos do Plano Diretor (399) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (119)

ISABELLE RIEGER/arquivo/JC
Bruna Suptitz
“Em reconhecimento ao seu trabalho, à sua determinação sobre o Plano Diretor, vamos pelo menos à primeira discussão hoje”, disse o vereador Idenir Cecchim (MDB), líder do governo Sebastião Melo na Câmara Municipal, à vereadora Nádia Gerhard (PL), presidente da Câmara Municipal, na sessão plenária desta segunda-feira, 15 de dezembro.

