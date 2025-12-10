Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 10 de Dezembro de 2025 às 00:25

Sinduscon doa casas a 31 famílias atingidas pela enchente de 2024

Moradias doadas pelo Sinduscon-RS ficam na rua Pedro Boticário, no bairro Partenon

/Alex Rocha/PMPA/Divulgação/JC
31 famílias atingidas pela enchente de 2024 em Porto Alegre receberam na última segunda-feira, dia 8 de dezembro, casas doadas pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). A construção foi feita com recursos da campanha SOS Chuvas, capitaneada pela entidade, em terreno cedido pela prefeitura na rua Pedro Boticário, no bairro Partenon. O município também ficou responsável pela seleção das famílias beneficiadas.

