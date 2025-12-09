Porto Alegre,

Publicada em 09 de Dezembro de 2025 às 07:07

Porto Alegre receberá R$ 7 bilhões em investimentos até 2029, anuncia prefeitura

Melo e secretariado durante o lançamento do programa POA Futura

Melo e secretariado durante o lançamento do programa POA Futura

Cesar Lopes/PMPA/Divulgação/JC
Com financiamento de nove bancos nacionais e internacionais, recursos próprios e dos governos federal e estadual, Porto Alegre projeta investir, até 2029, mais de R$ 7 bilhões em uma carteira com mais de 300 obras e ações, algumas já em andamento. O “POA Futura” é um programa de investimentos de médio e longo prazo em diversas áreas, tendo como eixo principal a proteção contra cheias, infraestrutura e mobilidade, gestão e transparência, inclusão econômica e social. O lançamento do programa foi realizado na tarde desta segunda-feira, 8 de dezembro, em evento no Café da Catedral.

