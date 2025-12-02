Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 27 de Novembro de 2025 às 00:05

Plano Diretor de Porto Alegre não será votado em 2025

Projetos de lei da prefeitura foram protocolados na Câmara Municipal em 12 de setembro

Projetos de lei da prefeitura foram protocolados na Câmara Municipal em 12 de setembro

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
Mais um ano se aproxima do fim sem perspectiva de votação do Plano Diretor de Porto Alegre. Apesar do esforço retórico da presidente do Legislativo, vereadora Nádia Gerhard (PL), que ainda fala em votação neste ano, já há entendimento no governo e na base dessa impossibilidade. O futuro presidente da Câmara será o vereador Moisés Barboza (PSDB). À reportagem da Matinal Jornalismo, o tucano afirmou que, se não for possível votar neste ano, “certamente em fevereiro seguirá sendo a prioridade da cidade e para todas as bancadas”.

Notícias relacionadas