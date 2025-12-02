Plano Diretor de Porto Alegre não será votado em 2025

Mais um ano se aproxima do fim sem perspectiva de votação do Plano Diretor de Porto Alegre. Apesar do esforço retórico da presidente do Legislativo, vereadora Nádia Gerhard (PL), que ainda fala em votação neste ano, já há entendimento no governo e na base dessa impossibilidade. O futuro presidente da Câmara será o vereador Moisés Barboza (PSDB). À reportagem da Matinal Jornalismo, o tucano afirmou que, se não for possível votar neste ano, “certamente em fevereiro seguirá sendo a prioridade da cidade e para todas as bancadas”.