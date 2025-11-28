Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 28 de Novembro de 2025 às 09:17

TJ cassa decisão que havia anulado eleição do Conselho do Plano Diretor

Com o acórdão unânime, o processo retorna ao primeiro grau

TÂNIA MEINERZ/JC
O Tribunal de Justiça (TJ) do Estado cassou a decisão de primeira instância que anulava a eleição dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (CMDUA), vinculado ao Plano Diretor de Porto Alegre, para a gestão 2024/2025. As informações são da prefeitura.

