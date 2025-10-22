Projeto sobre segurança no uso de vidros é aprovado na CCJ da Assembleia Legislativa gaúcha

Um projeto de lei (PL) que visa aprimorar a informação sobre o uso de vidros de segurança em edificações foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A iniciativa é defendida pela Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro), juntamente com outras entidades do setor, e segundo a entidade é pioneira no Brasil.

PL 254/2025 tem origem na Comissão Mista Permanente Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular e recebeu parecer favorável na CCJ do deputado Gustavo Victorino (Republicanos).

A proposta foi motivada por acidente fatal ocorrido em uma academia em Caxias do Sul, em março deste ano. Antes da aprovação na CCJ, o projeto já passou por uma audiência pública com a participação do Ministério Público do RS e do Corpo de Bombeiros. Para ir para votação no plenário do legislativo gaúcho, a medida ainda precisa passar por uma nova comissão. As informações são da assessoria de comunicação da Abividro.

A Abividro reúne as indústrias de vidro que atendem os mercados da construção civil, automobilístico e outros.