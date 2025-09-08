Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 08 de Setembro de 2025 às 15:00

Primeiro presidente da Associação dos Escritórios de Arquitetura no Estado, Cícero Santini morre aos 71 anos

Arquiteto Cícero Santini e Silva

Arquiteto Cícero Santini e Silva

Asbea/RS/Divulgação/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
O arquiteto e urbanista Cícero Santini e Silva, primeiro presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul (Asbea/RS), faleceu na sexta-feira, 5 de setembro. A informação foi divulgada pela entidade e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado (CAU/RS), que lamentaram a perda nas redes sociais.
O arquiteto e urbanista Cícero Santini e Silva, primeiro presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul (Asbea/RS), faleceu na sexta-feira, 5 de setembro. A informação foi divulgada pela entidade e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado (CAU/RS), que lamentaram a perda nas redes sociais.
Santini presidiu a Asbea/RS quando esta era denominada Associação dos Escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Sul (AREA), entre 1986 e 1988 e entre 1991 e 1992. É pai do também ex-presidente e diretor da associação, o arquiteto Vicente D’Avila Brandão e Silva.
Natural de Porto Alegre, Santini nasceu em 3 de junho de 1954. Graduou-se em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em 1977. Desde janeiro de 1978 atua com o arquiteto Henrique Rocha no escritório Santini & Rocha.
Santini e Rocha foram arquitetos contratados da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), sendo responsáveis por projetar diversos prédios do campus, como a Biblioteca Central, o Museu de Ciência e Tecnologia e o Tecnopuc. Também assinaram juntos outros projetos institucionais, como a reforma da sede social da Sogipa, do prédio da Polícia Federal em Porto Alegre e a  construção da nova sede do Sindicato Intermunicipal dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul (ADUFRGS Sindical).

Notícias relacionadas