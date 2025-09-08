Primeiro presidente da Associação dos Escritórios de Arquitetura no Estado, Cícero Santini morre aos 71 anos

Cícero Santini e Silva, primeiro presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul (Asbea/RS), faleceu na sexta-feira, 5 de setembro. A informação foi divulgada pela entidade pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo O arquiteto e urbanista, primeiro presidente da, faleceu na sexta-feira, 5 de setembro. A informação foi divulgadano Estado (CAU/RS), que lamentaram a perda nas redes sociais.

Santini presidiu a Asbea/RS quando esta era denominada Associação dos Escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Sul (AREA), entre 1986 e 1988 e entre 1991 e 1992. É pai do também ex-presidente e diretor da associação, o arquiteto Vicente D’Avila Brandão e Silva.

Natural de Porto Alegre, Santini nasceu em 3 de junho de 1954. Graduou-se em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em 1977. Desde janeiro de 1978 atua com o arquiteto Henrique Rocha no escritório Santini & Rocha.