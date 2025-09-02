Liminar impede demolição de casas na Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre

Articulada pela assessoria jurídica do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), pelo Grupo de Assessoria Popular (GAP) e pelo Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da Ufrgs, uma ação coletiva teve seu pedido liminar deferido pela Justiça no dia 25 de agosto, impedindo a demolição de moradias construídas nas áreas verdes do Loteamento Santa Terezinha, também conhecido como Vila dos Papeleiros, em Porto Alegre. A decisão reconhece que “as residências daquela região são efetivamente habitadas por famílias de baixa renda, que fazem uso dos imóveis como sua única moradia”.