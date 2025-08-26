Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 26 de Agosto de 2025 às 18:35

Mapa apresenta ações urbanas do poder público, iniciativa privada e academia

Mapa de Iniciativas Urbanas foi laçado no início de agosto em encontro do Instituto Cidades Responsivas

Mapa de Iniciativas Urbanas foi laçado no início de agosto em encontro do Instituto Cidades Responsivas

Place/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
O POA Clima, projeto da Prefeitura de Porto Alegre para fornecer em tempo real as condições climáticas de diferentes regiões da cidade, com classificações que chegam a alerta de Risco Extremo, foi um dos três finalistas da categoria governamental do Mapa de Iniciativas Urbanas, lançado no 3º Encontro Cidades Responsivas, realizado no início de agosto na capital. O Rio Grande do Sul foi o estado com mais ações inscritas: 27 das 112, sendo duas delas do exterior. Porto Alegre também foi a cidade líder, com 14 iniciativas. As informações são da assessoria de imprensa.Criado pelo Instituto Cidades Responsivas e pela plataforma de dados urbanísticos Place, o Mapa de Iniciativas Urbanas consiste em uma base de dados colaborativa, reunindo projetos desenvolvidos por iniciativa privada, poder público, academia e organizações independentes que estão transformando ambientes urbanos. Nela, são disponibilizados geolocalização, descrição, propósitos, justificativas, imagens e contatos de seus organizadores. A proposta é conectar os agentes que realizam as transformações e a partir disso multiplicar as iniciativas, explica Flávia Tissot, diretora da Place.
O POA Clima, projeto da Prefeitura de Porto Alegre para fornecer em tempo real as condições climáticas de diferentes regiões da cidade, com classificações que chegam a alerta de Risco Extremo, foi um dos três finalistas da categoria governamental do Mapa de Iniciativas Urbanas, lançado no 3º Encontro Cidades Responsivas, realizado no início de agosto na capital. O Rio Grande do Sul foi o estado com mais ações inscritas: 27 das 112, sendo duas delas do exterior. Porto Alegre também foi a cidade líder, com 14 iniciativas. As informações são da assessoria de imprensa.

Criado pelo Instituto Cidades Responsivas e pela plataforma de dados urbanísticos Place, o Mapa de Iniciativas Urbanas consiste em uma base de dados colaborativa, reunindo projetos desenvolvidos por iniciativa privada, poder público, academia e organizações independentes que estão transformando ambientes urbanos. Nela, são disponibilizados geolocalização, descrição, propósitos, justificativas, imagens e contatos de seus organizadores. A proposta é conectar os agentes que realizam as transformações e a partir disso multiplicar as iniciativas, explica Flávia Tissot, diretora da Place.
O mapa ficará permanentemente aberto para a inscrição de projetos e pode ser acessado em responsivecities.com/mapainiciativasurbanas ou app.ospa.place/projetos/mapa-iniciativas-urbanas, que é acessível tanto por desktop quanto por celular. Os projetos são avaliados por um júri formado por arquitetos e urbanistas, acadêmicos, representantes da iniciativa privada e do Judiciário. Os destaques serão apresentados uma vez por ano nas edições do Encontro Cidades Responsivas.

Notícias relacionadas