Prefeitura de Porto Alegre recebeu mais de 300 contribuições ao Plano Diretor e Luos

Até o fim do dia 15 de agosto, a prefeitura de Porto Alegre recebeu 334 contribuições relacionadas aos projetos de lei do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). Foram 215 manifestações enviadas via consulta online e por e-mail à equipe de planejamento urbano, 118 manifestações registradas na audiência pública e uma contribuição entregue impressa. As respostas serão apresentadas quando for protocolado o projeto de lei na Câmara Municipal, prevista para acontecer entre o fim de agosto e o início de setembro.