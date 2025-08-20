Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Publicada em 20 de Agosto de 2025

Prefeitura de Porto Alegre recebeu mais de 300 contribuições ao Plano Diretor e Luos

Audiência Plano Diretor de Porto Alegre foi realizada no dia 9 de agosto

Bruna Suptitz/Especial/JC
Até o fim do dia 15 de agosto, a prefeitura de Porto Alegre recebeu 334 contribuições relacionadas aos projetos de lei do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). Foram 215 manifestações enviadas via consulta online e por e-mail à equipe de planejamento urbano, 118 manifestações registradas na audiência pública e uma contribuição entregue impressa. As respostas serão apresentadas quando for protocolado o projeto de lei na Câmara Municipal, prevista para acontecer entre o fim de agosto e o início de setembro.
