Tradicional feira de alimentos orgânicos da Capital completa 34 anos

Há mais de três décadas, os porto-alegrenses que prezam pelo preparo das refeições com alimentos orgânicos têm o Parque da Redenção como ponto de encontro nas manhãs de sábado. Em agosto de 1991, pequenos produtores rurais ou de agroindústrias familiares se reuniram para formar a Feira Ecológica do Bom Fim, no embalo da precursora, a Feira dos Agricultores Ecologistas, idealizada dois anos antes pela Cooperativa Ecológica Coolmeia.

Jairo Davi Bampi é um destes frequentadores que, se for preciso, muda o horário dos compromissos de sábado para “prestigiar” a Feira Ecológica do Bom Fim. “Sou da geração antiga, que conheceu a Coolmeia, no tempo que era na Rua Thomas Flores e depois mudou pra cá. Desde aquele período eu já frequento aqui e acho um trabalho maravilhoso!”. Neste fim de semana, ele e os demais frequentadores, juntos dos feirantes e seus familiares, celebraram mais um aniversário da feira com atividades culturais, cortejo de crianças, parabéns e bolo compartilhado.

Desde o começo, a fábrica da “vó” Ivani Alves Oliveira, como ela é chamada pelos demais feirantes, comercializa as massas Della Giovanna, produzidas na Zona Sul de Porto Alegre. Ela ficou à frente da banca até completar 76 anos de idade, seis anos atrás. Desde então é o neto quem trabalha no atendimento ao público. “Mas eu continuo visitando, sinto falta. Isso aqui é a minha vida!”, conta Ivani, que falou ao microfone no momento da solenidade realizada para o aniversário da feira.

Pouco antes da octogenária, foram duas crianças que falaram ao público sobre a relação que mantêm com a feira e o que esperam para o futuro: Violeta, filha de produtores familiares da Capital, e Fabrício, filho da jornalista Anahí Fros, responsável pela comunicação da feira. “Todos os dias no meu lanche da escola tem comida da feira”, contou o menino que faz aniversário no mesmo mês da Feira Ecológica do Bom Fim.

A festa no dia 16 de agosto foi aberta com um “cortejo das infâncias”, reunindo crianças que frequentam a feira com seus pais ou familiares, seja dentro das bancas ou como consumidoras, e que apresentaram o tema da festa: "Semeando as relações". O aniversário contou também com homenagem à nutricionista e professora da Pucrs Maria Rita Macedo Cuervo como madrinha da feira neste ano. O “parabéns a você” foi seguido pela distribuição de bolo a quem participou das atividades. Antes e depois da cerimônia, o momento musical contou com Renato Müller, do projeto Fábrica de Gaiteiros, a dupla InDUO - Luizinho Santos & Bethy Krieger, e show de Frank Jorge.

Todas as atividades foram organizadas e decididas pela coordenação formada pelos feirantes. Huli Zang, um dos coordenadores do evento, explica que foram confeccionadas novas “saias” para as bancas, padronizadas com o nome da família produtora, o logo da feira e a identificação de que o alimento é orgânico. Zang atua na Feira Ecológica do Bom Fim há cinco anos com a cooperativa Filhos de Sepé, um assentamento da reforma agrária em Viamão que produz arroz orgânico.

“A festa é o momento de celebração da agroecologia, que é a produção orgânica de alimentos sem veneno, mas também é cultura, é compartilhamento entre os feirantes e as pessoas que circulam aqui todos os sábados e são mais que consumidores, são parceiros, amigos nossos e defensores da agroecologia e da produção de alimentos saudáveis”, destaca Zang. Outra ação realizada neste sábado foi a distribuição de sacolas de pano retornáveis (ecobags), reforçando a política de não entregar sacolas plásticas aos clientes, iniciada ainda antes da pandemia.