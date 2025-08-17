Tradicional feira de alimentos orgânicos da Capital completa 34 anos

Há mais de três décadas, os porto-alegrenses que prezam pelo preparo das refeições com alimentos orgânicos têm o Parque da Redenção como ponto de encontro nas manhãs de sábado. Em agosto de 1991, pequenos produtores rurais ou de agroindústrias familiares se reuniram para formar a Feira Ecológica do Bom Fim, no embalo da precursora, a Feira dos Agricultores Ecologistas, idealizada dois anos antes pela Cooperativa Ecológica Coolmeia.
Jairo Davi Bampi é um destes frequentadores que, se for preciso, muda o horário dos compromissos de sábado para “prestigiar” a Feira Ecológica do Bom Fim. “Sou da geração antiga, que conheceu a Coolmeia, no tempo que era na Rua Thomas Flores e depois mudou pra cá. Desde aquele período eu já frequento aqui e acho um trabalho maravilhoso!”. Neste fim de semana, ele e os demais frequentadores, juntos dos feirantes e seus familiares, celebraram mais um aniversário da feira com atividades culturais, cortejo de crianças, parabéns e bolo compartilhado.
Desde o começo, a fábrica da “vó” Ivani Alves Oliveira, como ela é chamada pelos demais feirantes, comercializa as massas Della Giovanna, produzidas na Zona Sul de Porto Alegre. Ela ficou à frente da banca até completar 76 anos de idade, seis anos atrás. Desde então é o neto quem trabalha no atendimento ao público. “Mas eu continuo visitando, sinto falta. Isso aqui é a minha vida!”, conta Ivani, que falou ao microfone no momento da solenidade realizada para o aniversário da feira.
Pouco antes da octogenária, foram duas crianças que falaram ao público sobre a relação que mantêm com a feira e o que esperam para o futuro: Violeta, filha de produtores familiares da Capital, e Fabrício, filho da jornalista Anahí Fros, responsável pela comunicação da feira. “Todos os dias no meu lanche da escola tem comida da feira”, contou o menino que faz aniversário no mesmo mês da Feira Ecológica do Bom Fim.
A festa no dia 16 de agosto foi aberta com um “cortejo das infâncias”, reunindo crianças que frequentam a feira com seus pais ou familiares, seja dentro das bancas ou como consumidoras, e que apresentaram o tema da festa: "Semeando as relações". O aniversário contou também com homenagem à nutricionista e professora da Pucrs Maria Rita Macedo Cuervo como madrinha da feira neste ano. O “parabéns a você” foi seguido pela distribuição de bolo a quem participou das atividades. Antes e depois da cerimônia, o momento musical contou com Renato Müller, do projeto Fábrica de Gaiteiros, a dupla InDUO - Luizinho Santos & Bethy Krieger, e show de Frank Jorge.
Todas as atividades foram organizadas e decididas pela coordenação formada pelos feirantes. Huli Zang, um dos coordenadores do evento, explica que foram confeccionadas novas “saias” para as bancas, padronizadas com o nome da família produtora, o logo da feira e a identificação de que o alimento é orgânico. Zang atua na Feira Ecológica do Bom Fim há cinco anos com a cooperativa Filhos de Sepé, um assentamento da reforma agrária em Viamão que produz arroz orgânico.
“A festa é o momento de celebração da agroecologia, que é a produção orgânica de alimentos sem veneno, mas também é cultura, é compartilhamento entre os feirantes e as pessoas que circulam aqui todos os sábados e são mais que consumidores, são parceiros, amigos nossos e defensores da agroecologia e da produção de alimentos saudáveis”, destaca Zang. Outra ação realizada neste sábado foi a distribuição de sacolas de pano retornáveis (ecobags), reforçando a política de não entregar sacolas plásticas aos clientes, iniciada ainda antes da pandemia.
A Feira Ecológica do Bom Fim expõe nas manhãs de sábado, das 7h às 13h, na avenida José Bonifácio, entre as ruas Vieira de Castro e Santa Terezinha. Conta atualmente com mais de 50 famílias feirantes, oriundas de Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra, Litoral e outras partes do Estado. Juntas, as feiras Ecológica do Bom Fim e a de Agricultores Ecologistas formam o maior espaço de comercialização de orgânicos da América Latina, conforme informação dos organizadores. Desde 2019 ambas foram reconhecidas como sendo de relevante interesse cultural do Estado do Rio Grande do Sul.