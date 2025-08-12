Os temas em debate na audiência do Plano Diretor de Porto Alegre

Bate-boca, vaias, pedidos para retirar os projetos apresentados e contagem regressiva para atrapalhar o raciocínio e abafar a fala de quem ocupava o microfone para - tentar - fazer a sua manifestação sobre a proposta de um novo Plano Diretor para Porto Alegre. A audiência pública realizada no sábado passado, no auditório Araújo Vianna, expôs divergências esperadas no debate de um projeto tão abrangente - “a lei mais importante de uma cidade”, nas palavras do prefeito Sebastião Melo (MDB) - que é composto de entendimento técnico com visão política do que se espera para uma sociedade. Altura, adensamento e participação social foram os pontos mais abordados nas cerca de 130 manifestações do público presente no evento.

   Adensamento

Um dos objetivos do novo Plano Diretor é "reduzir o tempo de deslocamento das pessoas nos trajetos diários". Para conseguir isso, está entre as propostas "incentivar o adensamento urbano nas áreas próximas à oferta de empregos e infraestrutura urbana, em especial nos eixos de transporte de alta e média capacidade e nas centralidades". Adensar é tornar denso, aproximar. Para isso, entre as diretrizes propostas pela prefeitura está a "compatibilização do adensamento construtivo e populacional com a infraestrutura urbana disponível". Ou seja, construir mais em regiões da cidade já atendidas por serviços e incentivar que mais pessoas morem nestas regiões. Mesmo o prefeito Sebastião Melo adotando este discurso desde o início do primeiro mandato, na sua gestão foram aprovados licenciamentos para condomínios em áreas distantes do que a prefeitura entende como "cidade consolidada". A favor A cidade tem infraestrutura pronta em vários locais e é subutilizada. O que quer dizer isso? É custo para a cidade, é custo para as novas construções. Existe um custo para levar toda aquela estrutura de luz, de água, esgoto, pavimentação. Tem problema de transporte, problema do tempo que as pessoas se deslocam do trabalho. Contra Há uma sobrecarga de recursos diante da maior demanda por água e energia, exigindo a reestruturação na rede, esgotamento sanitário, mobilidade urbana, coleta de resíduos, além dos equipamentos urbanos, como escolas, creches. Preocupa se a infraestrutura existente é suficiente para o planejamento pretendido.

   Alturas

Saem da lei principal do Plano Diretor e passam, se aprovados os projetos da prefeitura, para a Lei de Uso e Ocupação do Solo. O atual limite de 52 metros, passível de flexibilização, vai variar de no máximo 9 metros na zona rural e próximo a áreas de conservação, a até 130 metros em eixos considerados estratégicos, como Centro, parte do 4º Distrito e entorno da avenida Ipiranga. Pela proposta, a altura também poderá ser flexibilizada a partir da aprovação dos planos locais ou de pormenores. A favor Prédios altos vêm para criar atrações turísticas, bem-viver, com centralidade que tem o comércio e todos aspectos necessários para o desenvolvimento da cidade. Contra O aumento de alturas, via de regra, implica na diminuição da ventilação, da isolação e da iluminação, sem falar na umidade do solo.

   Participação