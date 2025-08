Lideranças oficializam adesões ao Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável e ao Movimento ODS no RS

Aconteceu no último dia 24 de julho, no auditório HP do Tecnopuc, em Porto Alegre, a Solenidade Estadual “Cidade do Amanhã”. Promovido pelo Movimento Nacional ODS RS, o encontro contou com a participação de 12 municípios gaúchos, que formalizaram sua adesão ao Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, no âmbito do projeto Meu Município pelos ODS, e também ao Movimento Nacional ODS RS, maior rede voluntária estadual de mobilização em prol da Agenda 2030. As informações são da organização do evento.

Estiveram presentes representantes das cidades de Pareci Novo, Restinga Sêca, Estância Velha, Esteio, São Marcos, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Guaíba, Dois Irmãos, São José do Sul, Nova Petrópolis e Gravataí.

Além das assinaturas simbólicas, o evento contou com palestra da professora Edimara Mezzomo Luciano, da Escola de Negócios da Pucrs, que trouxe reflexões sobre inovação, gestão pública e responsabilidade compartilhada. A programação também incluiu o lançamento oficial do Prêmio ODS RS 2025, que reconhecerá boas práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Estado, e a apresentação do Summit ODS RS, evento oficial pré-COP30, que acontece em outubro.

Entre as presenças institucionais, estiveram o Subsecretário de Inteligência Mercadológica da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, Fernando Preusser de Mattos, e o Diretor do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Sr. Tómas Fiori, representando o Governo do Rio Grande do Sul.

O Cidade do Amanhã recebeu apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Comitê Nacional dos ODS (CNODS), do Farol Social Hub – Tecnopuc e da UNAI (United Nations Academic Impact).