Dom Jaime Spengler e representantes das Igrejas do Sul Global fazem 'apelo ecológico' ao Papa Leão XIV

"Um apelo por justiça climática e a Casa Comum: conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções" — este é o título do documento apresentado por religiosos das Igrejas do Sul Global ao Papa Leão XIV nesta terça-feira, 1º de julho. Entre os presentes no encontro esteve o arcebispo de Porto Alegre e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, Dom Jaime Cardeal Spengler. As informações são da Rede Canção Nova, Vatican News e Boletim da Santa Sé.

Em vista da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que neste ano será realizada no Brasil, as Igrejas do Sul Global produziram o documento contendo alertas diante do colapso climático que afeta as comunidades mais vulneráveis do mundo. O grupo representa a comunidade católica presente na Ásia, África e América Latina. “O documento contém os principais pontos de defesa, propostas e denúncias feitas pela Igreja, de acordo com o Magistério do Papa Francisco e do Papa Leão XIV, em relação à crise climática e às questões que estão sendo discutidas na COP30”, frisou Dom Jaime.