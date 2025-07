Assembleias do Orçamento Participativo de Porto Alegre iniciam em julho

A rodada de 2025 do Orçamento Participativo (OP) de Porto Alegre ocorre de 7 de julho a 11 de agosto. Após serem canceladas em 2024 por causa da enchente, as reuniões serão retomadas com a Usina do Gasômetro como sede.A abertura da rodada será com as assembleias temáticas e da região Centro, entre os dias 7 e 16 de julho. Depois serão realizadas as demais reuniões regionais, que seguem até 11 de agosto, completando as 6 temáticas e 17 regiões do OP.Durante as reuniões, a população da cidade se mobiliza para apresentar suas demandas aos representantes do governo, para eleger os seus conselheiros e definir o número de delegados para o ciclo 2025/2026, além de definir as prioridades de investimentos para o orçamento de 2026.Os encontros ocorrem a partir das 19h em dias de semana e às 15h aos sábados.