Evento debate importância econômica e social do Centro Histórico da Capital

A Rede Plaza de Hotéis e o HUB Plaza realizam, no dia 26 de junho, evento que debate a importância cultural, econômica e social do Centro Histórico de Porto Alegre. Em mais uma edição do HUB Talks, o encontro irá reunir profissionais para discutir os avanços e oportunidades da região central da Capital.

Entre os convidados estão o tenente-coronel da Brigada Militar, Hermes Volker, o curador do Festival Fronteiras, Felipe Pimentel, e o vereador Ramiro Rosário (Novo). As informações são da organização do evento.