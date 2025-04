Carta a Aloizio

Com o pedido para suspender a linha de financiamento Parques e Florestas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), uma carta em nome do Coletivo Preserva Redenção foi entregue nesta segunda-feira, 28 de abril, ao presidente do banco, Aloizio Mercadante. o grupo alega que a concessão de áreas verdes é responsável por "prejuízos severos à cidadania e ao interesse público".

O Fim do Futuro

Estreia nesta quarta-feira, 30 de abril, o podcast narrativo "O Fim do Futuro", que conta a tragédia climática de maio de 2024, fala sobre memória e reconstrução a partir de relatos e entrevistas com especialistas. Produzido pela Matinal e o Vós, plataformas de jornalismo independente radicadas na Capital gaúcha, tem o apoio do Instituto Serrapilheira. Os cinco episódios já estão disponíveis nas plataformas Spotify, YouTube e Amazon Music.