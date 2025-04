Podcast conta situação de Porto Alegre um ano após a enchente de 2024

Como seguir em frente quando o futuro parece ter sido levado pela correnteza? Passado um ano da maior tragédia climática já vivenciada no Rio Grande do Sul, esta e outras perguntas sobre o colapso, memória e reconstrução guiam o ouvinte pelos cinco episódios do podcast narrativo “O Fim do Futuro”, que estreia nesta quarta-feira, 30 de abril. A produção é da Matinal e do Vós, plataformas de jornalismo independente radicadas na Capital gaúcha, e tem o apoio do Instituto Serrapilheira. As informações são da equipe de comunicação do projeto.