Ato marcará 50 anos do protesto que barrou corte de árvore em Porto Alegre

Em 25 de fevereiro de 1975, o então estudante Carlos Dayrell subiu em uma Tipuana que seria derrubada para alargar a pista da avenida João Pessoa, no Centro de Porto Alegre. Outros dois estudantes - Marcos Saraçol e Teresa Jardim - se juntara a ele. De lá só desceram quando receberam da prefeitura a garantia que os vegetais seriam poupados do corte. A árvore, em frente a Faculdade de Direito da Ufrgs, segue em pé ainda hoje.

Em passagem por Porto Alegre, o mineiro Carlos Dayrell participará de atos para celebrar os 50 anos em que a árvore foi salva. As atividades são promovidas pela Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) com apoio da Feira de Agricultores Ecologistas (FAE). As informações foram divulgadas nas redes sociais das instituições.

Nesta sexta-feira (25) um ato ocorre junto à árvore salva, localizada na calçada em frente à faculdade de Direito da Ufrgs. Será realizada uma representação do ato de 1975 e o plantio de um butiazeiro no pátio da universidade. Ainda na agenda de celebrações, no sábado (26), às 10h30min, acontece o "Agapan Debate na Feira", com participação de Carlos Dayrell. A iniciativa será em frente à banca da Agapan na FAE.