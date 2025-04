Fórum Democrático da Assembleia Legislativa gaúcha debate financiamento da transição ecológica

"A Transição Ecológica e seu Financiamento" será o tema do primeiro grande debate de 2025 realizado pelo Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional (FDDR) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O evento será no dia 28 de abril, a partir das 13h30min, no Salão Nobre da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (rua Sarmento Leite, nº 245).

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas (PT), vai abrir os trabalhos, que contam ainda com a presença de Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); do governador Eduardo Leite (PSDB); da reitora da Ufrgs, Márcia Barbosa; da professora da UFSM e coordenadora da Rede Sul de Restauração Ecológica, Ana Rovedder; e do professor de Economia da Ufrgs e ex-presidente do BRDE, Carlos Henrique Horn. A mediação será da jornalista Rosane de Oliveira.