Conferência das Cidades será nos dias 29 e 30 de abril em Porto Alegre

Nos dias 29 e 30 de abril a prefeitura da Capital promove a 7ª Conferência Municipal de Porto Alegre, etapa preparatória para o encontro nacional que será realizado em outubro deste ano em Brasília. A fase nacional coloca em perspectiva a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) em busca de cidades mais inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social, temas que serão abordados também nos encontros locais e regionais, estes organizados pelos governos estaduais.

Em Porto Alegre o evento será realizado no Prédio 50 da Pucrs (avenida Ipiranga, nº 6.681). Conforme a prefeitura, a conferência é direcionada a gestores públicos municipais, movimentos sociais, setor acadêmico, entidades profissionais, sindicatos, organizações não governamentais e empresariado com atuação no desenvolvimento urbano.

Uma plenária abre os trabalhos no dia 29, com início às 13h30min e encerramento às 18h30min. No dia seguinte serão realizados debates temáticos, com início às 8h e encerramento às 20h, com os temas: Regularização Fundiária, Habitação e Saneamento; Sustentabilidade Ambiental e Emergência Climática; Mobilidade Urbana; Governança Colaborativa e Participação Cidadã; Desenvolvimento Econômico, Inovação com Justiça Social.

plataforma Sympla A participação é aberta e gratuita, mediante inscrição, que pode ser feita pela. Ao todo são disponibilizadas 500 vagas.

A 7ª Conferência Municipal de Porto Alegre está sendo organizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural, juntamente com uma comissão formada por demais agentes municipais, entidades representativas da sociedade civil e universidades. Ainda não há data para a realização da etapa estadual. A nacional, convocada pelo governo federal por meio do Ministério das Cidades, colocará em debate todos os assuntos apontados pelas etapas anteriores.