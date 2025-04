Professor da Faculdade de Arquitetura da Ufrgs, Leandro Andrade morre aos 64 anos

Arquiteto e urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Leandro Marino Vieira Andrade morreu nesta terça-feira, 1º de abril, em Porto Alegre. Nascido em 1961, construiu sua trajetória acadêmica na instituição: graduado em 1983, concluiu o mestrado em 1993 e o doutorado em 2011, ambos em Planejamento Urbano e Regional, e atuava como docente desde 1988. Foi representante da Ufrgs no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.



Em nota de pesar, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) relata que o professor Leandro Andrade “foi referência na formação de muitas gerações de arquitetos e urbanistas no Rio Grande do Sul, deixando um legado de conhecimento, sensibilidade e compromisso com a cidade e com o ensino da arquitetura”. A cerimônia de despedida acontece nesta quarta-feira, 2 de abril, no Cemitério João XXIII.